Мамина пампушечка: Лобода в Дубаї замилувала ФОТО з молодшою донею

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перехворіла на COVID-19, вирішила трохи відновити сили на закордонному курорті. Зірка гайнула до ОАЕ.

У Instagram Свєта поділилася ніжними фото з молодшою донькою Тільдою, котрій наприкінці травня виповниться три рочки.

Світлана з Тільдою на пляжі в Дубаї фото з instagram лободи

Як відомо, співачка старається на показувати в мережі обличчя малої. Та продовжує берегти секрет, хто її тато.

Реклама:

А хто матусина солодка пампушечка?

Нагадаємо, старшій доні Світлани, Євангеліні вже 10. Її зірка народила від хореографа Андрія Царя.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Наче сестри: Лобода з мамою показалися в купальниках на травичці

Лобода з обкладинки російського глянцю заявила, що закохана