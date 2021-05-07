Мамина пампушечка: Лобода в Дубаї замилувала ФОТО з молодшою донею

П'ятниця, 7 травня 2021, 10:00

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перехворіла на COVID-19, вирішила трохи відновити сили на закордонному курорті. Зірка гайнула до ОАЕ.

У Instagram Свєта поділилася ніжними фото з молодшою донькою Тільдою, котрій наприкінці травня виповниться три рочки. 

 
Світлана з Тільдою на пляжі в Дубаї
фото з instagram лободи 

Як відомо, співачка старається на показувати в мережі обличчя малої. Та продовжує берегти секрет, хто її тато. 

 
А хто матусина солодка пампушечка?

Нагадаємо, старшій доні Світлани, Євангеліні вже 10. Її зірка народила від хореографа Андрія Царя.

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