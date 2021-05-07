Мамина пампушечка: Лобода в Дубаї замилувала ФОТО з молодшою донею
П'ятниця, 7 травня 2021, 10:00
Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перехворіла на COVID-19, вирішила трохи відновити сили на закордонному курорті. Зірка гайнула до ОАЕ.
У Instagram Свєта поділилася ніжними фото з молодшою донькою Тільдою, котрій наприкінці травня виповниться три рочки.
Як відомо, співачка старається на показувати в мережі обличчя малої. Та продовжує берегти секрет, хто її тато.
Нагадаємо, старшій доні Світлани, Євангеліні вже 10. Її зірка народила від хореографа Андрія Царя.
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