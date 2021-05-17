Кароль з голим животом презентувала хустки та прокоментувала флірт із Даном Баланом
Понеділок, 17 травня 2021, 13:46
Тіна Кароль продовжує свої дизайнерські експерименти. І цього разу співачка створила шовкові хустки у чорному та помаранчевому кольорах.
Свій витвір зірка в топі та штанах в обліпку презентувала на собі.
А ще у сторі Instagram Кароль загадково прокоментувала чутки про свій роман із Даном Баланом, які супроводжують її весь час роботи тренером на "Голосі країни".
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Нагадаємо, нещодавно Тіну Кароль нагородили премією YUNA за внесок у розвиток музичної індустрії.
Фото з соцмереж
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