Кароль з голим животом презентувала хустки та прокоментувала флірт із Даном Баланом

Тіна Кароль продовжує свої дизайнерські експерименти. І цього разу співачка створила шовкові хустки у чорному та помаранчевому кольорах.

Свій витвір зірка в топі та штанах в обліпку презентувала на собі.

А ще у сторі Instagram Кароль загадково прокоментувала чутки про свій роман із Даном Баланом, які супроводжують її весь час роботи тренером на "Голосі країни".

Ціна такої хусточки 43 на 43 см - 1550 гривень

"Ти точно хустинки ракламуєш в цьому пості?", - пожартував радіодіджей Слава Дьомін у коментарях до цих фото Тіни

"На хустку дивись!", - ніби натякає Кароль

Чого тільки не писали про Кароль і Балана. Їй навіть приписували вагітність від артиста. Але був роман чи ні - досі невідомо

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Нагадаємо, нещодавно Тіну Кароль нагородили премією YUNA за внесок у розвиток музичної індустрії.

Фото з соцмереж