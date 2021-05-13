Monatik, The Hardkiss та alyona alyona отримали головні нагороди від YUNA-2021

12-травня у Палаці "Україна" пройшла довгоочікувана церемонія нагородження музичної премії YUNA, яку через локдаун переносили двічі, а торік взагалі скасували.

І ось нарешті захід відбувся. Із червоною доріжкою, купою зірок, концертом та дотриманням усіх норм захисту.

Найкращою виконавицею цього року визнали реперку alyona alyona. Також вона разом із репером KALUSH перемогла у номінації "Найкращий хіп-хоп хіт" з піснею "Гори".

Найкращою піснею іншою мовою визнали композицію Вєрки Сердючки "Make It Rain Champagne".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Найкращим виконавцем року знову оголосили Діму Монатіка. А його дружина Ірина перемогла у номінації "Найкращий менеджмент артиста".

Ми вже збилися з рахунку, скільки статуеток YUNA отримав Діма за всі роки

The Hardkiss знову став найкращим рок-гуртом року, а також переміг у категорії "Найкраще концертне шоу". Також нагородили менеджера гурту Єгора Кір'янова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Гурт TVORCHI визнали найкращим поп-гуртом року, а їхню пісню "Bonfire" – найкращим електронним хітом. Також хлопців нагородили за найкращий альбом року.

Відкриттям року стала підопічна Монатіка Lida Lee.

Lida Lee раніше була бек-вокалісткою у Монатіка, а тепер стала самостійною артисткою

Найкращим естрадним хітом оголосили пісню Олега Кензова "По кайфу", а найкращим відеокліпом стала "Історія України за 5 хвилин" від ТНМК.

ТНМК уже давно ветерани української сцени, але досі складають конкуренцію молодим артистам

Дует Тіни Кароль з Юлією Саніною "Вільна" виграв у номінації "Найкраща колаборація". Також співачок нагородили за "Найкращу пісню до фільму".

У номінації "Інший формат" переміг гурт DakhaBrakha.

Артем Півоваров забрав статуетку YUNA за найкращу пісню – "Дежавю".

Артем Півоваров

Тіну Кароль вшанували спеціальною премією за внесок у розвиток музичної індустрії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Фото Дмитра Амідова

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Monatik, "Время и Стекло" та Каменських отримали головні нагороди YUNA-2020

Жовта Камалія та сідниці Maruv і Дорофєєвої: церемонія YUNA-2019 у ФОТО

Червона доріжка YUNA-2019: срібно-хутряна Каменських, волохата Дорофєєва та Alyona Alyona у леопарді