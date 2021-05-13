Monatik, The Hardkiss та alyona alyona отримали головні нагороди від YUNA-2021
12-травня у Палаці "Україна" пройшла довгоочікувана церемонія нагородження музичної премії YUNA, яку через локдаун переносили двічі, а торік взагалі скасували.
І ось нарешті захід відбувся. Із червоною доріжкою, купою зірок, концертом та дотриманням усіх норм захисту.
Найкращою виконавицею цього року визнали реперку alyona alyona. Також вона разом із репером KALUSH перемогла у номінації "Найкращий хіп-хоп хіт" з піснею "Гори".
Найкращою піснею іншою мовою визнали композицію Вєрки Сердючки "Make It Rain Champagne".
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Найкращим виконавцем року знову оголосили Діму Монатіка. А його дружина Ірина перемогла у номінації "Найкращий менеджмент артиста".
The Hardkiss знову став найкращим рок-гуртом року, а також переміг у категорії "Найкраще концертне шоу". Також нагородили менеджера гурту Єгора Кір'янова.
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Гурт TVORCHI визнали найкращим поп-гуртом року, а їхню пісню "Bonfire" – найкращим електронним хітом. Також хлопців нагородили за найкращий альбом року.
Відкриттям року стала підопічна Монатіка Lida Lee.
Найкращим естрадним хітом оголосили пісню Олега Кензова "По кайфу", а найкращим відеокліпом стала "Історія України за 5 хвилин" від ТНМК.
Дует Тіни Кароль з Юлією Саніною "Вільна" виграв у номінації "Найкраща колаборація". Також співачок нагородили за "Найкращу пісню до фільму".
У номінації "Інший формат" переміг гурт DakhaBrakha.
Артем Півоваров забрав статуетку YUNA за найкращу пісню – "Дежавю".
Тіну Кароль вшанували спеціальною премією за внесок у розвиток музичної індустрії.
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Фото Дмитра Амідова
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