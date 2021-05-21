Фреймут показала, що можна привселюдно облизувати. ВІДЕО

Телеведуча Оля Фреймут назвала річ, яку можна без сорому облизувати на людях.

Вона навіть показала, як це робити.

Виявляється, лише морозиво нормально і пристойно їсти привселюдно.

"Як правильно їсти морозиво? Прикриватися руками? Не їсти привселюдно ? Ні. Морозиво в стаканчику можна облизувати. Ті, хто вважає це непристойним - має сексистські погляди", - заявила Фреймут.

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Нагадаємо, днями Оля вчила, як правильно ходити на побачення. А перед цим розказувала, як чухатися на людях.