"Майте з собою готівку і кредитку": Фреймут повчила, як ходити на побачення
Телеведуча Оля Фреймут знає не лише, як чухатися на людях та їсти у ресторані, але й як правильно ходити на побачення.
Про це експертка з етикету справжніх леді написала у своєму Instagram.
"Не приймайте запрошення пізніше, ніж за 48 годин до зустрічі. Ви дівчина зайнята. Цінуєте свій час. Зі "вже на зараз" - недоступні", - радить Фреймут.
"Нічого доброго не стається після 22.00. Плануйте зустріч так, щоб у цей час бути вдома", - наголошує Оля.
"Нехай за вами зайдуть, або заїдуть. Особливо на першому романтичному побаченні. Незручно - це точно не ваш клопіт", - заявляє телеведуча.
"Майте з собою гаманець з готівкою та кредитною карткою. Так, пану пасує заплатити. Але якщо він вам не сподобається, зможете розрахуватися та піти", - попереджає Оля.
"Не замовляйте найдешевше з меню. І найдорожче не замовляйте", - закликає Фреймут.
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