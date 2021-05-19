"Майте з собою готівку і кредитку": Фреймут повчила, як ходити на побачення

Телеведуча Оля Фреймут знає не лише, як чухатися на людях та їсти у ресторані, але й як правильно ходити на побачення.

Про це експертка з етикету справжніх леді написала у своєму Instagram.

"Не приймайте запрошення пізніше, ніж за 48 годин до зустрічі. Ви дівчина зайнята. Цінуєте свій час. Зі "вже на зараз" - недоступні", - радить Фреймут.

З таким виразом обличчя на побачення теж краще не ходити :)

"Нічого доброго не стається після 22.00. Плануйте зустріч так, щоб у цей час бути вдома", - наголошує Оля.

"Нехай за вами зайдуть, або заїдуть. Особливо на першому романтичному побаченні. Незручно - це точно не ваш клопіт", - заявляє телеведуча.

Поради Олі явно не для сильних та незалежних жінок

"Майте з собою гаманець з готівкою та кредитною карткою. Так, пану пасує заплатити. Але якщо він вам не сподобається, зможете розрахуватися та піти", - попереджає Оля.

"Не замовляйте найдешевше з меню. І найдорожче не замовляйте", - закликає Фреймут.

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