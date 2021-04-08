Фреймут у гіпюрі показала, як треба чухатися на людях. ВІДЕО

Якщо вам раптом закортить почухатися на людях, доведеться терпіти. Бо Оля Фреймут запевняє, що справжні леді мають робити це лише на самоті.

Як НЕ треба чухатися, телеведуча продемонструвала на відео у своєму Instagram.

"Чи можна чухатися на людях? Ні. Навіть, якщо вкусив комар, не варто шкребтися при всіх. Краще непомітно почухатися, наприклад жестом, наче поправляєш локон", - радить Оля.

Іноді так хочеться почухатися в людному місці...

Але не можна, бо Фреймут насварить

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