Фреймут у гіпюрі показала, як треба чухатися на людях. ВІДЕО
8 квітня 2021, 17:17
Якщо вам раптом закортить почухатися на людях, доведеться терпіти. Бо Оля Фреймут запевняє, що справжні леді мають робити це лише на самоті.
Як НЕ треба чухатися, телеведуча продемонструвала на відео у своєму Instagram.
"Чи можна чухатися на людях? Ні. Навіть, якщо вкусив комар, не варто шкребтися при всіх. Краще непомітно почухатися, наприклад жестом, наче поправляєш локон", - радить Оля.
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