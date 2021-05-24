"Ти - наша любов": Зеленський підніс букет Білик на її ювілейному концерті
Понеділок, 24 травня 2021, 11:18
23-го травня у Палаці "Україна" відбувся ювілейний концерт поп-діви Ірини Білик, на якому був навіть президент Володимир Зеленський.
Гарант особисто підніс букет артистці, поцілував її та назвав "нашою любов’ю".
Фото та відео цього моменту оприлюднили фанати Іри у мережі і вона сама в Instagram.
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Також концерт Білик відвідали багато селебріті, зокрема, експодруга Андрія Богдана, дизайнерка Анастасія Слічна та прессекретарка Голови Ради Ольга Туній.
Також концерт хрещеної не пропустила Аліна Гросу.
Нагадаємо, нещодавно 51-річна Білик оголосила про розлучення з російським фотографом Асланом Ахмадовим.
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