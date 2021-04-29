Білик оголосила про розлучення

51-річна співачка Ірина Білик приголомшила сумною новиною.

Вона розлучається зі своїм чоловіком та батьком молодшого сина Табріза - 48-річним фотографом Асланом Ахмадовим.

Про це вона розказала у програмі "Мій секрет" на телеканалі СТБ.

"Я не хотіла про це говорити, хоча рано чи пізно все одно про це всі дізнаються. Ми з Асланом розлучаємося", - зі сльозами на очах сказала Ірина.

Білик розлучається зі своїм першим і поки єдиним офіційним чоловіком

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"Я була ініціатором розлучення. А що робити? Він уже понад рік не приїжджав до нас. Хоча я його люблю, хоча він мене любить, але...", - сказала Білик і заспівала свою пісню "Одинокая".

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Про одруження Білик і Ахмадова стало відомо у березні 2016-го року, але коли саме воно відбулося - секрет. У грудні 2015-го у пари народився син Табріз.

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