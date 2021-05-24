Різатдінова у смарагдовому бікіні розказала, чим пахне щастя
Понеділок, 24 травня 2021, 14:24
Гімнастці Ганні Різатдіновій пощастило поєднати роботу з відпочинком, адже вона проводила майстер-клас у Єгипті.
Попрацювавши, Аня йшла засмагати і робити гарні фото в купальнику, одне з яких виклала в Instagram.
"У перерві між тренуваннями вдалося трошки відпочити. Як вам вже розповідала, зміна обстановки мене надихає і допомагає набратися сил. Взагалі обожнюю подорожувати. Тому тепер я сповнена енергії для реалізації нових ідей", - пораділа Аня.
А ще спортсменка поділилася, чим для неї пахне щастя.
"Для мене - бананом з карамеллю, бажано на сніданок і з коханою людиною", - зізналася Різатдінова.
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Нагадаємо, нещодавно Різатдінова розказувала, чи спілкується її синочок Рома зі своїм батьком Олександром Онищенком.
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