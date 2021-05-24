Різатдінова у смарагдовому бікіні розказала, чим пахне щастя

Гімнастці Ганні Різатдіновій пощастило поєднати роботу з відпочинком, адже вона проводила майстер-клас у Єгипті.

Попрацювавши, Аня йшла засмагати і робити гарні фото в купальнику, одне з яких виклала в Instagram.

"У перерві між тренуваннями вдалося трошки відпочити. Як вам вже розповідала, зміна обстановки мене надихає і допомагає набратися сил. Взагалі обожнюю подорожувати. Тому тепер я сповнена енергії для реалізації нових ідей", - пораділа Аня.

Судячи зо всього, сина Аня залишила в Києві

Реклама:

А ще спортсменка поділилася, чим для неї пахне щастя.

"Для мене - бананом з карамеллю, бажано на сніданок і з коханою людиною", - зізналася Різатдінова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Нагадаємо, нещодавно Різатдінова розказувала, чи спілкується її синочок Рома зі своїм батьком Олександром Онищенком.