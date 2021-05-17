Різатдінова про спілкування сина з Онищенком: По фото поки ще впізнає

Гімнастка Ганна Різатдінова зізналася, що її син Рома майже не спілкується з батьком – олігархом та колишнім депутатом Олександром Онищенком.

Хлопчик, якому цього року виповниться чотири, майже не пам’ятає свого тата-утікача.

"З сином він не бачиться. Це погано, я це розумію, але вже як є", - сказала Аня у програмі "Світське життя з Катериною Осадчою".

Спортсменка додала, що на фото Рома поки ще пізнає тата, але часу від живого спілкування минуло уже достатньо багато.

Утім, Онищенко допомагає фінансово і оплачує няню своєму нащадку.

Рома вже починає забувати свого батька і не питає маму про нього

Нагадаємо, у серпні 2019 Різатдінова офіційно підтвердила, що вони з Онищенком вже не разом.

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