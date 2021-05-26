Лорак на московській вечірці підкреслила форми блискучим комбінезоном. ФОТО

Середа, 26 травня 2021, 10:48

Співачка Ані Лорак сходила на вечірку pre-party музичного фестивалю "Жара", яка 25-го травня відбулася у Москві.

Для світського виходу Кароліна обрала чорний комбінезон з паєтками, який підкреслив її фігуру.

Свій лук Лорак доповнила босоніжками на високих підборах та ременем від Balmain.

 
Кароліна поблищала на московській паті 
 
І волосся наростила заради такої нагоди 
фото kp.ru
 
То як вам вбрання Лорак? 

Нагадаємо, нещодавно Лорак заступилася за Меладзе, навколо якого сама ж і спричинила скандал


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