Лорак на московській вечірці підкреслила форми блискучим комбінезоном. ФОТО
Середа, 26 травня 2021, 10:48
Співачка Ані Лорак сходила на вечірку pre-party музичного фестивалю "Жара", яка 25-го травня відбулася у Москві.
Для світського виходу Кароліна обрала чорний комбінезон з паєтками, який підкреслив її фігуру.
Свій лук Лорак доповнила босоніжками на високих підборах та ременем від Balmain.
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Нагадаємо, нещодавно Лорак заступилася за Меладзе, навколо якого сама ж і спричинила скандал.
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