Лорак після спричиненого нею скандалу заступилася за Меладзе: Добро переможе

Співачка Ані Лорак, чиї нещодавні спогади про невдалу співпрацю з Костянтином Меладзе наробили величезного галасу в світі шоубізу, вирішила стати на захист продюсера.

Вона заявила, що її слова перекрутили, а цькують чоловіка Віри Брежнєвої цілком безпідставно.

"Ми з вами живемо в добу суспільного засудження, де можна перекрутити та спотворити будь-яке слово. Так і сталося нещодавно, коли були зроблені неправильні висновки з мого інтерв'ю. Після чого почалося безпідставне цькування людини, до котрої я з повагою та любов'ю ставлюся - до великого композитора Костянтина Меладзе", - наголосила Кароліна в Instagram.

Після слів Лорак її почали цькувати колеги, але були й такі, хто підтримав. Зокрема, Оля Полякова

"Я прошу всіх вас залишити цю тему у спокої. Добро переможе", - закликала Лорак.

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Фото з Instagram

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