Лорак у новому кліпі попозувала в бікіні красеню-фотографу та зникла в океані

Ані Лорак нарешті презентувала кліп, заради зйомок якого літала аж на Мальдіви.

Відео на пісню "Раздетая" знімала режисерка Катя Царік протягом трьох днів.

У ньому Лорак позує в купальнику красеню-фотографу, який знайшов її непритомну на березі океану.

Кароліна на Мальдівах зняла відео, в якому показала багато тіла

Задля красивих кадрів Кароліні довелося без страховки та спеціального навчання вперше зануритися під воду у відкритому океані та надовго затримувати дихання.

А ще у довгій сукні зі шлейфом заплутувалися ноги Ані.

"Головний лейтмотив відео - потрібно міцно тримати свою мрію. Власне, як і в житті. Коли ми зустрічаємо любов, важливо, не розгубити це почуття, не дивлячись на всі зовнішні сили і перепони", - романтично описала ідею відео артистка.

Це могло б бути фото з весілля Лорак на Мальдівах, але ні

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