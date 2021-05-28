Лорак у новому кліпі попозувала в бікіні красеню-фотографу та зникла в океані
28 травня 2021, 14:01
Ані Лорак нарешті презентувала кліп, заради зйомок якого літала аж на Мальдіви.
Відео на пісню "Раздетая" знімала режисерка Катя Царік протягом трьох днів.
У ньому Лорак позує в купальнику красеню-фотографу, який знайшов її непритомну на березі океану.
Задля красивих кадрів Кароліні довелося без страховки та спеціального навчання вперше зануритися під воду у відкритому океані та надовго затримувати дихання.
А ще у довгій сукні зі шлейфом заплутувалися ноги Ані.
"Головний лейтмотив відео - потрібно міцно тримати свою мрію. Власне, як і в житті. Коли ми зустрічаємо любов, важливо, не розгубити це почуття, не дивлячись на всі зовнішні сили і перепони", - романтично описала ідею відео артистка.
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