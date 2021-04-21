Оце так стегна: Лорак у смарагдовій сукні оголила ноги на пляжі. ВІДЕО
Середа, 21 квітня 2021, 11:59
Співачка Ані Лорак, яка зараз відпочиває на Мальдівах, сколихнула мережу новим відео.
Кароліна виклала в Instagram ролик, на якому іде по піску у смарагдовій сукні з розрізами та звабливо вихляє голими стегнами.
Підписників співачки здивували її надто пишні форми. Дехто навіть припустив, що вона собі збільшила сідниці і стегна.
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