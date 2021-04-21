Оце так стегна: Лорак у смарагдовій сукні оголила ноги на пляжі. ВІДЕО

Співачка Ані Лорак, яка зараз відпочиває на Мальдівах, сколихнула мережу новим відео.

Кароліна виклала в Instagram ролик, на якому іде по піску у смарагдовій сукні з розрізами та звабливо вихляє голими стегнами.

Підписників співачки здивували її надто пишні форми. Дехто навіть припустив, що вона собі збільшила сідниці і стегна.

"Звідки такі стегна?", - дивуються прихильники Кароліни

Просто Лорак зняла високі підбори і показала справжню довжину своїх ніг

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Не схоже, щоб Лорак щось там собі збільшувала, як пишуть у коментарях

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