Лорак на Мальдівах випнула стегно у купальнику з рюшами

Співачка Ані Лорак уже кілька днів відпочиває на Мальдівах, але довгоочікуване фото в купальнику виклала тільки зараз.

Кароліна попозувала на пляжі у червоному купальнику з рюшами на грудях. Утім фото зірки сподобалося не всім.

Хтось із підписників закликав Лорак припинити фотошопити ноги. Хоча більшість все ж таки засипали її компліментами.

Вам теж здається, що Кароліна фотошопить ноги?

Пані лягли і просять

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