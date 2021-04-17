Лорак на Мальдівах випнула стегно у купальнику з рюшами
17 квітня 2021, 10:04
Співачка Ані Лорак уже кілька днів відпочиває на Мальдівах, але довгоочікуване фото в купальнику виклала тільки зараз.
Кароліна попозувала на пляжі у червоному купальнику з рюшами на грудях. Утім фото зірки сподобалося не всім.
Хтось із підписників закликав Лорак припинити фотошопити ноги. Хоча більшість все ж таки засипали її компліментами.
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