Солістка "ВІА Гри" Тарасова показалася зо всіх боків у рожевому бікіні
Понеділок, 31 травня 2021, 13:45
Киянка Софія Тарасова, яка з минулого року співає у сексі-тріо "ВІА Гра", вирішила трішки пожвавити стрічку Instagram своїми фото в купальнику.
Дівчина покрутилася перед камерою в рожевому бікіні та виставила колаж з різних ракурсів себе коханої.
"Я одночасно стала так чуттєва і так морально загартована. В один момент, мені здається, що я готова гори звернути, і до біса хай котяться всі чужі люди з їх думкою - важливо тільки те, що я думаю і відчуваю, бачу і приймаю, ціную і люблю. А часом, розпливаюся, як вершковий сирок "Дружба" під палючим сонцем і не можу зібратися. Ось такі справи", - написала Тарасова.
Нагадаємо, у 2013-му році Софія посіла друге місце на Дитячому Євробаченні.
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