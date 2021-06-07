"Обожнюю це": Каменських показала, як треба позувати в купальнику
7 червня 2021, 12:08
Співачка Настя Каменських не приховує, що дуже любить позувати в купальнику.
Навіть той факт, що зірка останнім часом помітно погладшала, не заважає їй демонструвати апетитне тіло в бікіні.
"Хочеться вже літа і фоткатися в купальниках. Я обожнюю це, як ви могли помітити", - написала Настя і виклала кумедне відео того, як вона позує на камеру в чорно-білому купальничку.
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Нагадаємо, нещодавно Каменських уперше показала, як виглядала в купальнику до схуднення.
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