"Обожнюю це": Каменських показала, як треба позувати в купальнику

Співачка Настя Каменських не приховує, що дуже любить позувати в купальнику.

Навіть той факт, що зірка останнім часом помітно погладшала, не заважає їй демонструвати апетитне тіло в бікіні.

"Хочеться вже літа і фоткатися в купальниках. Я обожнюю це, як ви могли помітити", - написала Настя і виклала кумедне відео того, як вона позує на камеру в чорно-білому купальничку.

Настя показала майстер-клас із позування в бікіні

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Каменських уперше показала, як виглядала в купальнику до схуднення.