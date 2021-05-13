Червона доріжка YUNA-2021: пишна Каменських у міні, сідниці Трінчер та Камалія з дочками-принцесами

Четвер, 13 травня 2021, 12:03

Пандемія, як відомо, внесла свої корективи і у світське життя, яке за останній рік теж було на карантині.

І ось потрохи розважальна сфера почала оживати. В Америці та Британії вже проводять оффлайн-церемонії премій, і в Києві також це нарешті сталося.

12-го травня в Палаці "Україна" відбулася 10-та ювілейна музична премія YUNA.

Як і в доковідні часи, концерту та церемонії вручення нагород передувала червона доріжка. І там було, на що подивитися.

Джамала у яскравій сукні, Анна Трінчер у срібних ботфортах, Настя Каменських в екстравагантному міні та alyona alyona в брючному костюмі від українського демократичного бренду.

 
"Вова, стань рівненько, нас фотографують" 
 
Василіса Фролова з батьком свого сина Дмитром Котеленцем навіть за ручку не взялася для фото
 
Здається, Камалія схудла і нарешті обрала вдалу сукню 
 
Засмагла на відпочинку Джамала продемонструвала стрункість, до якої прагнула з січня 
 
Співачка Оля Цибульська навпаки сховала тіло під об'ємним костюмом 
 
Вгадайте зірку за сідницями 
 
Ні, це не Настя Каменських, а 19-річна актриса серіалу "Школа" Анна Трінчер
 
А ось і Настя! 
 
Блискуча у всіх сенсах 
 
Каменських вирішила не ховати мексиканську засмагу та вдягла міні 
 
Філ Коляденко і Діма Каднай щось трохи схудли 
 
Міла Нітіч, схоже, чимось незадоволена 
 
Зате alyona alyona як завжди усміхнена та життєрадісна 
 
Jerry Heil занадто буквально сприйняла нинішній тренд на відтінки зеленого 
 
Позитив засумував. Не звик виходити на доріжку без Наді? 
 
Співак Ivan Navi 
 
Гурт "BEZ ОБМЕЖЕНЬ"
 
Радіоведуча Міла Єремєєва 
 
Репер Kalush 
 
Співачка Alloise ніби всіх трішки зневажає 
 
Alina Pash та її модні друзі 
 
Так-так, гурт Green Grey все ще існує 
 
Схоже, дехто переплутав Хелловін із червоною доріжкою 
 
 
Микита Ломакін в образі
 
Олег Кензов 
 
Анатолій Анатоліч не вірить своєму щастю опинитися в об'єктиві фотографа ТаблоID 

Фото Дмитра Амідова 


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