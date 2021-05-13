Червона доріжка YUNA-2021: пишна Каменських у міні, сідниці Трінчер та Камалія з дочками-принцесами

Пандемія, як відомо, внесла свої корективи і у світське життя, яке за останній рік теж було на карантині.

І ось потрохи розважальна сфера почала оживати. В Америці та Британії вже проводять оффлайн-церемонії премій, і в Києві також це нарешті сталося.

12-го травня в Палаці "Україна" відбулася 10-та ювілейна музична премія YUNA.

Як і в доковідні часи, концерту та церемонії вручення нагород передувала червона доріжка. І там було, на що подивитися.

Джамала у яскравій сукні, Анна Трінчер у срібних ботфортах, Настя Каменських в екстравагантному міні та alyona alyona в брючному костюмі від українського демократичного бренду.

"Вова, стань рівненько, нас фотографують"

Василіса Фролова з батьком свого сина Дмитром Котеленцем навіть за ручку не взялася для фото

Здається, Камалія схудла і нарешті обрала вдалу сукню

Співачка Оля Цибульська навпаки сховала тіло під об'ємним костюмом

Вгадайте зірку за сідницями

Ні, це не Настя Каменських, а 19-річна актриса серіалу "Школа" Анна Трінчер

А ось і Настя!

Блискуча у всіх сенсах

Каменських вирішила не ховати мексиканську засмагу та вдягла міні

Філ Коляденко і Діма Каднай щось трохи схудли

Міла Нітіч, схоже, чимось незадоволена

Зате alyona alyona як завжди усміхнена та життєрадісна

Jerry Heil занадто буквально сприйняла нинішній тренд на відтінки зеленого

Позитив засумував. Не звик виходити на доріжку без Наді?

Співак Ivan Navi

Гурт "BEZ ОБМЕЖЕНЬ"

Радіоведуча Міла Єремєєва

Репер Kalush

Співачка Alloise ніби всіх трішки зневажає

Alina Pash та її модні друзі

Так-так, гурт Green Grey все ще існує

Схоже, дехто переплутав Хелловін із червоною доріжкою

Микита Ломакін в образі

Олег Кензов

Анатолій Анатоліч не вірить своєму щастю опинитися в об'єктиві фотографа ТаблоID

Фото Дмитра Амідова