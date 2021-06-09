Саніна з голим животом влаштувала запальні танці під Брітні Спірз. ВІДЕО
9 червня 2021, 11:40
Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка посіла друге місце у "Танцях з зірками", влаштувала запальні танці під хіт Брітні Спірз "Gimme more".
У короткому яскравому топі Юля посвітила пресом та повигиналася на відео для TikTok.
Підписникам дуже сподобався такий експеримент співачки.
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Нагадаємо, нещодавно Саніна хвалилася тілом у бікіні на "найгіршому відпочинку" в Єгипті.
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