Саніна з голим животом влаштувала запальні танці під Брітні Спірз. ВІДЕО

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка посіла друге місце у "Танцях з зірками", влаштувала запальні танці під хіт Брітні Спірз "Gimme more".

У короткому яскравому топі Юля посвітила пресом та повигиналася на відео для TikTok.

Підписникам дуже сподобався такий експеримент співачки.

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Нагадаємо, нещодавно Саніна хвалилася тілом у бікіні на "найгіршому відпочинку" в Єгипті.