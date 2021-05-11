Саніна на найгіршому відпочинку показала пружне тіло в бікіні
11 травня 2021, 10:18
Музикальне подружжя Юлія Саніна та Вал Бебко з гурту The Hardkiss побували на своєму найгіршому відпочинку. Принаймні так назвала Юля родинну відпустку в Єгипті.
В Instagram співачка пояснила, що саме їй не сподобалося у цій країні, та виклала в сторі зображення свого стрункого та підтягнутого тіла в бікіні.
Якщо коротко - Саніну не задовільнили рівень єгипетського сервісу, природа і клімат.
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