Саніна на найгіршому відпочинку показала пружне тіло в бікіні

Музикальне подружжя Юлія Саніна та Вал Бебко з гурту The Hardkiss побували на своєму найгіршому відпочинку. Принаймні так назвала Юля родинну відпустку в Єгипті.

В Instagram співачка пояснила, що саме їй не сподобалося у цій країні, та виклала в сторі зображення свого стрункого та підтягнутого тіла в бікіні.

Якщо коротко - Саніну не задовільнили рівень єгипетського сервісу, природа і клімат.

Саніна – не з тих зірок, які часто балують своїх підписників фотографіями в купальнику

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