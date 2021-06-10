Неможливо гарно: Монатік у Греції похвалився дружиною в коротких шортиках
10 червня 2021, 11:09
Співак Дмитро Монатік разом із дружиною Іриною поєднують роботу із відпочинком у Греції.
Судячи зі сторі в Instagram подружжя, на фанатів чекає щось нове від артиста, а поки він тішить гарними світлинами на тлі моря.
Сам же Дмитро милується не лише грецькими краєвидами, а й своєю коханою дружиною у коротких шортиках.
Нагадаємо, у квітні Монатіку виповнилося 35, і він уперше показав обличчя своїх синів.
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