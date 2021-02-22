Дружина Монатіка знову посвітила тілом в купальнику на мальдівському пляжі
Понеділок, 22 лютого 2021, 16:51
Не минуло й місяця, як подружжя Монатіків повернулося на Мальдіви. Щоправда, цього разу не відпочивати, а працювати.
Принаймні, дружина співака Ірина у своєму Instagram виклала фото в купальнику, яке підписала work and travel (працюй та подорожуй).
Схоже, Монатік виступатиме на весіллі телеведучої Іванни Онуфрійчук, яке цими днями відбудеться на Мальдівах.
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Як відомо, саме під співи Діми Монатіка бойфренд покликав Іванну Онуфрійчук заміж влітку 2020-го року.
Також на Мальдівах нині перебуває співак Dan Balan, який, мабуть, теж заспіває на тому самому весіллі.
Нагадаємо, місяць тому Ірина Монатік вже постила фото в купальнику з Мальдів.
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