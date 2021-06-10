Юрушева з дочкою попозували в купальниках на італійському пляжі
Четвер, 10 червня 2021, 16:32
Власниця відомого київського готелю Єлизавета Юрушева влаштувала собі двотижневі канікули в Італії без чоловіка Олександра Скічка.
Компанію Лізі склала донька Тата і подруга з дочкою.
Коментатори здивувалися, що дівчата спокійнісінько дісталися закритої для туристів Італії. Але Юрушева пояснила це тим, що має австрійську посвідку на проживання, адже жила там багато років і навчалася.
Нагадаємо, у березні Юрушева відпочивала в Дубаї і так само була без чоловіка.
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