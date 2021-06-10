Юрушева з дочкою попозували в купальниках на італійському пляжі

Власниця відомого київського готелю Єлизавета Юрушева влаштувала собі двотижневі канікули в Італії без чоловіка Олександра Скічка.

Компанію Лізі склала донька Тата і подруга з дочкою.

Коментатори здивувалися, що дівчата спокійнісінько дісталися закритої для туристів Італії. Але Юрушева пояснила це тим, що має австрійську посвідку на проживання, адже жила там багато років і навчалася.

Юрушева з донькою насолоджуються порожніми пляжами Італії

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Нагадаємо, у березні Юрушева відпочивала в Дубаї і так само була без чоловіка.