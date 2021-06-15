Остапчук у Чорногорії помилувався дружиною в рожевому бікіні

Шоумен Володимир Остапчук не припиняє вихвалятися своєю дружиною Христиною. І ось знову помилувався нею у мережі під час відпочинку в Чорногорії.

Подружжя влаштувало собі тижневу відпустку, і Вова вже встиг показати кохану у рожевому купальнику коло води.

"Красива у мене дружина?", - запитав він у підписників.

Остапчук показав жінку з вигідного ракурсу

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Більшість відповідей були просто "ДА"

А це Христина сама себе запостила

Ну і, звісно ж, прорекламувала місце, в якому купувала цей рожевий купальничок

Нагадаємо, нещодавно Христина розказувала, скільки витрачає на салони краси в місяць.