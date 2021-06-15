Остапчук у Чорногорії помилувався дружиною в рожевому бікіні
15 червня 2021, 14:47
Шоумен Володимир Остапчук не припиняє вихвалятися своєю дружиною Христиною. І ось знову помилувався нею у мережі під час відпочинку в Чорногорії.
Подружжя влаштувало собі тижневу відпустку, і Вова вже встиг показати кохану у рожевому купальнику коло води.
"Красива у мене дружина?", - запитав він у підписників.
Нагадаємо, нещодавно Христина розказувала, скільки витрачає на салони краси в місяць.
Приєднуйтесь до дискусії