Дружина Остапчука розказала, як ставиться до ботоксу та скільки витрачає на салони

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина не з тих жінок, які згодні економити на своїй красі й на тому, що приносить їм радість та задоволення.

Про те, скільки вона витрачає на себе кохану, нотаріуска розказала в Instagram, відповідаючи на питання підписників.

Також Христина пояснила, як ставиться до уколів ботоксу.

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"Я ставлюся добре до всього того, що робить нас щасливими та красивими. Головне в усьому знати міру. Собі поки не колола, чоло в мене саме по собі таке!", - похвалилася молодиця.

Офіційно: у Христининому чолі нема ботоксу

Відповіла Христина й на питання, як вона спілкується зі своїми падчеркою та пасинком, дітьми Вови від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше дружина зірки розказувала про те, як формується їхній із Остапчуком сімейний бюджет.

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