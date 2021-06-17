Юрушева посвітила стрункою фігуркою у різноманітних купальниках. ВІДЕО

Четвер, 17 червня 2021, 11:02

Дружина голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева влаштувала парад купальників на відпочинку в Італії.

Ліза виклала в Instagram відео, на якому танцює у бікіні на будь-який смак.

"У відпустці завжди хвилює тільки одна проблема - який купальник вдягти. Тому беру завжди всі! Купальників багато не буває!", - заявила Юрушева.

 
Правда, до Вікторії з "НеАнгелів" Лізі за кількістю купальників ще далеко
 
З такою фігуркою можна носити будь-які фасони 
 
Навіть бежеве 
 
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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Нагадаємо, Юрушева відпочиває в Італії з дочкою та подружками, але без чоловіка. 


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