Юрушева посвітила стрункою фігуркою у різноманітних купальниках. ВІДЕО

17 червня 2021, 11:02

Дружина голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева влаштувала парад купальників на відпочинку в Італії.

Ліза виклала в Instagram відео, на якому танцює у бікіні на будь-який смак.

"У відпустці завжди хвилює тільки одна проблема - який купальник вдягти. Тому беру завжди всі! Купальників багато не буває!", - заявила Юрушева.

 
Правда, до Вікторії з "НеАнгелів" Лізі за кількістю купальників ще далеко
 
З такою фігуркою можна носити будь-які фасони
 
Навіть бежеве
 
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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Нагадаємо, Юрушева відпочиває в Італії з дочкою та подружками, але без чоловіка.


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