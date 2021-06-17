Юрушева посвітила стрункою фігуркою у різноманітних купальниках. ВІДЕО
17 червня 2021, 11:02
Дружина голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева влаштувала парад купальників на відпочинку в Італії.
Ліза виклала в Instagram відео, на якому танцює у бікіні на будь-який смак.
"У відпустці завжди хвилює тільки одна проблема - який купальник вдягти. Тому беру завжди всі! Купальників багато не буває!", - заявила Юрушева.
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Нагадаємо, Юрушева відпочиває в Італії з дочкою та подружками, але без чоловіка.
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