Юрушева посвітила стрункою фігуркою у різноманітних купальниках. ВІДЕО

Дружина голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева влаштувала парад купальників на відпочинку в Італії.

Ліза виклала в Instagram відео, на якому танцює у бікіні на будь-який смак.

"У відпустці завжди хвилює тільки одна проблема - який купальник вдягти. Тому беру завжди всі! Купальників багато не буває!", - заявила Юрушева.

З такою фігуркою можна носити будь-які фасони

Навіть бежеве

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Нагадаємо, Юрушева відпочиває в Італії з дочкою та подружками, але без чоловіка.