Екс-"НеАнгел" Віка зізналася, скільки в неї купальників (спойлер: це тризначна цифра)

Співачка VIKTORIA, яку шанувальники раніше знали як учасницю дуету "НеАнгелы", зізналася, який предмет одягу складає більшу частину її гардеробу. Це купальники.

Про них Віка розказала в програмі "Ранок з Україною".

"Насправді у мене дуже багато купальників – 303 одиниці!", - заявила артистка.

У Віки 303 купальники. Триста. Три фото з instagram

"Є, наприклад, подарований Іриною Білик, або з кліпів "Роман" і "Я знаю это ты" гурту "НеАнгелы". І я завжди маю однакову проблему – приїжджаю на відпочинок з величезною валізою, в якому більшу частину займають купальники, але я не встигаю всі вдягти. Але, коли я йду на пляж, беру з собою сумку, в якій є близько 5 купальників, і коли відчуваю дискомфорт від вологості – перевдягаюсь", – додала вона.

Із іншого боку, така кількість купальників - додатковий стимул частіше їздити на море

Нагадаємо, навесні Вікторія вигулювала якусь частину своїх купальників у Єгипті.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"НеАнгел" Віка показала, як ледарює догори попою в бікіні