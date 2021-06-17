Осадча замилувала ніжним селфі без мейкапу. ФОТО

Вагітна телеведуча Катерина Осадча, яку шанувальники найчастіше бачать "при параді" та в стильних капелюшках, вирішила нагадати, як виглядає вона без макіяжу.

Селфі 37-річна зірка запостила в Instagram.

Ось так Катерина виглядає "на домашньому" фото з instagram осадчої

Нагадаємо, за такі фото якось на Осадчу напосілися інтернет-хейтери, і тоді втрутився Юрій Горбунов.

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