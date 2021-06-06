Осадча похвалилася сином-випускником. ФОТО
Неділя, 6 червня 2021, 08:56
Телеведуча Катерина Осадча, яка незабаром стане мамою втретє, привітала свого первістка Іллю з випускним.
18-річний хлопець закінчив Київську міжнародну школу, і далі його чекає вступ до вишу.
"Мій випускник ❤️ Ніби тільки в мене був випускний, а вже в Іллі :) і ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч ", - написала 37-річна Катя.
Нагадаємо, також в Осадчої є 4-річний син Іван від чоловіка Юрія Горубнова.
Фото з Instagram
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії