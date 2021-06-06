Осадча похвалилася сином-випускником. ФОТО

Неділя, 6 червня 2021, 08:56

Телеведуча Катерина Осадча, яка незабаром стане мамою втретє, привітала свого первістка Іллю з випускним.

18-річний хлопець закінчив Київську міжнародну школу, і далі його чекає вступ до вишу.

"Мій випускник ❤️ Ніби тільки в мене був випускний, а вже в Іллі :) і ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч ", - написала 37-річна Катя.

 
Ілля - старший син Каті від ексчоловіка Олега Поліщука. Телеведуча дуже рідко показує первістка у мережі 
 
У коментарях багато хто помітив неабияку схожість хлопця з його зірковою мамою 
 
У вересні Іллі виповниться 19 

Нагадаємо, також в Осадчої є 4-річний син Іван від чоловіка Юрія Горубнова. 

Фото з Instagram


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