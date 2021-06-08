Вагітна Осадча у купальнику посвітила пишним бюстом на тлі Егейського моря

Вівторок, 8 червня 2021, 10:20

Телеведуча Катерина Осадча, яка чекає на третю дитину, час до декрету намагається проводити якомога активніше.

37-річна дружина Юрія Горбунова, сполучаючи роботу та короткий відпочинок, гайнула до Туреччини. Звісно, разом із коханим.

Зірки постять у мережі красиві фото з Егейського моря.

 
Горбунов із Осадчою на кілька днів полетіли до Бодрума
 
 
І справді гаряче...
 
Вагітна Катя поки що не обмежує себе в поїздках
 
 
 
 
"Зливаюсь з природою", - підписала Катя цю світлину

Нагадаємо, в Каті Осадчої є син Ілля від попереднього шлюбу, який цьогоріч випустився зі школи, та 4-річний син Іван від Горбунова. Статі майбутнього малюка телеподружжя поки не розкриває.

Фото з Instagram Осадчої та Горбунова 

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