Хоч зараз на Вімблдон: Кардашян пограла в теніс у сексі-купальнику

Четвер, 17 червня 2021, 17:35

Реалітідіва Кім Кардашян обрала цікаве вбрання для гри в теніс: купальник, ще й із топом без бретель.

Відео красуня, на жаль, у своєму Instagram не показала, зате зробила кілька фото.

 
Кім стала навшпиньки, щоби здаватися вищою?
фото з instagram кардашян 
 
Тремти, Серено Вільямс...
 

Нагадаємо, покинутого Кім чоловіка, репера Каньє Веста вже трохи втішила супермодель Ірина Шейк.

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