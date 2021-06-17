Хоч зараз на Вімблдон: Кардашян пограла в теніс у сексі-купальнику

Реалітідіва Кім Кардашян обрала цікаве вбрання для гри в теніс: купальник, ще й із топом без бретель.

Відео красуня, на жаль, у своєму Instagram не показала, зате зробила кілька фото.

Кім стала навшпиньки, щоби здаватися вищою? фото з instagram кардашян

Тремти, Серено Вільямс...

Нагадаємо, покинутого Кім чоловіка, репера Каньє Веста вже трохи втішила супермодель Ірина Шейк.

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