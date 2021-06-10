Сумував недовго: ексчоловіка Кардашян підловили на романтичному відпочинку з Іриною Шейк

Американський репер Каньє Вест, який іще не встиг офіційно розлучитися з матір'ю своїх чотирьох дітей Кім Кардашян, уже приємно проводить час із іншою зірковою кралею.

Артист провів кілька днів у Провансі з 35-річною супермоделлю Іриною Шейк. Їх сфотографували під час прогулянки.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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У товаристві Іри Каньє зустрів свій 44-ий день народження. До слова, Кім тепло привітала чоловіка у своєму Instagram, запевняючи, що "любитиме його все життя".

Для романтичного відпочинку Вест обрав бутік-готель Villa La Coste, де номери коштують 1800-2200 доларів за добу. Але репер орендував його повністю.

Як відомо, Каньє та Ірина знайомі вже дуже давно: в 2010-му вона з'явилася в його кліпі "Power". Чутки ж про те, що репер закрутив із Шейк, загоюючи свої сердечні рани після розриву з Кім, поповзли минулого місяця.

Ірина хутко змусила репера викинути з голови Кім? фото з instagram шейк

Нагадаємо, в 2012-му році Шейк розійшлася з актором Бредлі Купером, від якого має доньку. Зірки були разом близько п'яти років. А до того Іра зустрічалася з Кріштіану Роналду. Як зізнавалася сама супермодель, їй важко будувати стосунки з чоловіками, бо має надто сильну вдачу.

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