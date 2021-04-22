Фамільні форми: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер засмагають у крихітних купальничках. ФОТО

Зіркові сестри, Кім Кардашян та Кайлі Дженнер похизувалися тілами у мікрокупальниках. Кралечки разом засмагали на шезлонгах, підставивши сонцю "фамільні" апетитні форми.

Світлиною Кім поділилася в Instagram.

Як опанувати мистецтво релаксу. Показують Кім Кардашян і Кайлі Дженнер фото з instagram кардашян

Іще один спекотний лук від Кардашян

"Каньє? Хто такий Каньє?"

Як відомо, велика родина зараз підтримує Кардашян у непростий для неї період. Багатодітна Кім розлучається зі своїм чоловіком Каньє Вестом, хоча він і проти.

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Від знайомства і до розлучення: історія стосунків Кім Кардашян та Каньє Веста