Фамільні форми: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер засмагають у крихітних купальничках. ФОТО
22 квітня 2021, 15:51
Зіркові сестри, Кім Кардашян та Кайлі Дженнер похизувалися тілами у мікрокупальниках. Кралечки разом засмагали на шезлонгах, підставивши сонцю "фамільні" апетитні форми.
Світлиною Кім поділилася в Instagram.
Як відомо, велика родина зараз підтримує Кардашян у непростий для неї період. Багатодітна Кім розлучається зі своїм чоловіком Каньє Вестом, хоча він і проти.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Лондонська блогерка витратила $1,5 мільйона, щоби стати "клоном" Кардашян
"Спляча красуня": фото Кардашян у відключці з роззявленим ротом насмішило мережу
Від знайомства і до розлучення: історія стосунків Кім Кардашян та Каньє Веста
Приєднуйтесь до дискусії