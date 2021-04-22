Фамільні форми: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер засмагають у крихітних купальничках. ФОТО

Четвер, 22 квітня 2021, 15:51

Зіркові сестри, Кім Кардашян та Кайлі Дженнер похизувалися тілами у мікрокупальниках. Кралечки разом засмагали на шезлонгах, підставивши сонцю "фамільні" апетитні форми.

Світлиною Кім поділилася в Instagram.

 
Як опанувати мистецтво релаксу. Показують Кім Кардашян і Кайлі Дженнер
фото з instagram кардашян 
 
Іще один спекотний лук від Кардашян
 
"Каньє? Хто такий Каньє?"
 

Як відомо, велика родина зараз підтримує Кардашян у непростий для неї період. Багатодітна Кім розлучається зі своїм чоловіком Каньє Вестом, хоча він і проти.

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