Зорій у день народження Резнікова попозувала в купальнику на яхті
П'ятниця, 18 червня 2021, 17:30
Телеведуча Юлія Зорій разом зі своїм чоловіком-міністром Олексієм Резніковим відпочиває в Туреччині на яхті. І вже встигла запостити кілька фото себе в купальниках.
А Резніков 18-го червня з нагоди 55-річчя показався серед жовто-блакитних кульок на яхті і написав "Все буде Україна!".
Нагадаємо, 25-го липня Резніков і Зорій відзначатимуть свою першу річницю шлюбу.
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