Зорій у день народження Резнікова попозувала в купальнику на яхті

Телеведуча Юлія Зорій разом зі своїм чоловіком-міністром Олексієм Резніковим відпочиває в Туреччині на яхті. І вже встигла запостити кілька фото себе в купальниках.

А Резніков 18-го червня з нагоди 55-річчя показався серед жовто-блакитних кульок на яхті і написав "Все буде Україна!".

Юлія запостила фото з яхти і пожалілася, що вже скучила за роботою. Цієї миті їй позаздрили, як мінімум, редактори ТаблоID :)

"Друзі! Даруйте, якщо не встигаю вам відповісти на ваші вітання. Але! Я їх читаю та дуже ціную. Мої дві "п‘ятьорочки" дають мені усвідомлення, що головний мій здобуток - це ви! Оскільки за моїми планами, це тільки "екватор" життєвого шляху, тому зустрінемось ще не один раз та відзначимо))) і про головне: Все буде Україна!" фото з facebook

Так, бо сьогодні День твого чоловіка :)

Нагадаємо, 25-го липня Резніков і Зорій відзначатимуть свою першу річницю шлюбу.