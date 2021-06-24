Невістка Марченко оголосила свою вагу та взялася худнути

Четвер, 24 червня 2021, 18:00

Невістка телеведучої Оксани Марченко, Катерина, яка у березні народила сина, вирішила, що їй треба схуднути.

Молода мама, котра при зрості 170 важить всього лише 53 кіло, відмовилася від мучного, солодкого, перестала їсти після 18-ї та почала стрибати на скакалці тричі на день.

Про це вона оголосила в Instagram.

 
Ви теж гадаєте, що Каті не треба худнути?
 
Дівчина навіть у купальнику не показалася 
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Публикация от katia (@90_katerina_60)

 
Лише три місяці тому невістка Марченко стала мамою вперше 
 
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Нагадаємо, син та невістка Оксани Марченко похрестили синочка ще в травні і тоді ж уперше показали його обличчя. 

Фото з Instagram


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