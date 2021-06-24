Невістка Марченко оголосила свою вагу та взялася худнути
Четвер, 24 червня 2021, 18:00
Невістка телеведучої Оксани Марченко, Катерина, яка у березні народила сина, вирішила, що їй треба схуднути.
Молода мама, котра при зрості 170 важить всього лише 53 кіло, відмовилася від мучного, солодкого, перестала їсти після 18-ї та почала стрибати на скакалці тричі на день.
Про це вона оголосила в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, син та невістка Оксани Марченко похрестили синочка ще в травні і тоді ж уперше показали його обличчя.
Фото з Instagram
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії