Син Марченко похрестив первістка та вперше показав його обличчя
Вівторок, 25 травня 2021, 11:33
Пасерб Віктора Медведчука Богдан Марченко похрестив свого двомісячного сина Вітю.
Фото з хрестин виклала дружина Богдана, Катерина. Вона ж і вперше показала личко сина.
"Татків синуля", - написала Катерина, маючи на увазі, що син схожий на Богдана.
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