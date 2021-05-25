Син Марченко похрестив первістка та вперше показав його обличчя

Пасерб Віктора Медведчука Богдан Марченко похрестив свого двомісячного сина Вітю.

Фото з хрестин виклала дружина Богдана, Катерина. Вона ж і вперше показала личко сина.

"Татків синуля", - написала Катерина, маючи на увазі, що син схожий на Богдана.

Син Марченко похрестив тезка Медведчука

Молоді батьки вперше показали обличчя сина

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