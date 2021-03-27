Оксані Марченко народили тезка Медведчука

Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко стала бабусею.

26-го березня у її сина від першого шлюбу Богдана та його жінки Катерина народився хлопчик.

Малюка назвали на честь Медведчука Віктором, про що Марченко повідомила у своєму Instagram.

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Новонароджений онук Марченко - тезко її чоловіка

Нагадаємо, Богдан і Катерина одружилися 10-го жовтня.

Фото з Instagram