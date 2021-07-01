Гордон у веселій сорочці та його жінка у міні зводили трьох доньок до зоопарку
Четвер, 1 липня 2021, 11:45
Журналістське подружжя, Дмитро Гордон та Олеся Бацман на вихідних зводили до зоопарку своїх трьох донечок: Санту, Алісу та Ліану.
Дівчатка вигуляли рожевий фемілі-лук, і дорослі теж вирішили не відставати та вбратися яскраво й по-літньому.
Обличчя Ліани, якій восени виповниться два рочки, тато з мамою поки не світять у мережі.
Як відомо, в 53-річного Гордона є четверо старших дітей від трьох попередніх шлюбів.
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