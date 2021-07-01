Гордон у веселій сорочці та його жінка у міні зводили трьох доньок до зоопарку

Четвер, 1 липня 2021, 11:45

Журналістське подружжя, Дмитро Гордон та Олеся Бацман на вихідних зводили до зоопарку своїх трьох донечок: Санту, Алісу та Ліану. 

Дівчатка вигуляли рожевий фемілі-лук, і дорослі теж вирішили не відставати та вбратися яскраво й по-літньому.

 
Гордон зі своїми дівчатами сходив до зоопарку
фото з instagram бацман

Обличчя Ліани, якій восени виповниться два рочки, тато з мамою поки не світять у мережі.

 
У Дмитра з Олесею підростають три доці
 
 
 
 
Мамі теж було весело
 
 

Як відомо, в 53-річного Гордона є четверо старших дітей від трьох попередніх шлюбів.

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