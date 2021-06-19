Дружина Гордона засвітила фігуру в звабливому спортлуці. ФОТО
19 червня 2021, 13:14
Дружина журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман вирішила трохи підзарядити фітнес-мотивацією підписників свого Instagram.
36-річна мама трьох дітей показала себе у спортзалі.
"Угадайте, хто фотографував", - підписала вона.
Нагадаємо, коли свою кохану знімає "волохате золото" Гордон, він уміє знаходити цікаві ракурси.
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