Монатіки на честь 6-річчя шлюбу показали перший цілунок та ФОТО з весілля

6 років тому співак Дмитро Монатік і його дружина Ірина стали офіційним подружжям.

У день чавунної річниці закохані привітали одне одного в Instagram. Діма показав фото першого поцілунку 13 років тому, а Ірина – фото з РАГСу.

"13 років тому))) Луцьк. Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 25-му дні народження виявився зовсім не жартом!) Через 3 роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок у животі", - написав Монатік.

Найперший цілунок Діми та Іри 13 років тому

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"Почали вірити один в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві. Сьогодні рівно 6 років тому ми стали сім'єю офіційно. Хоча, мені здається, ми стали нею як раз після цього поцілунку!", - наголосив артист.

А це вже перший поцілунок у якості подружжя

"Ти подарувала мені двох найкращих пацанів, якими я пишаюся з кожним днем ​​все більше. З кожним днем ​​все сильніше захоплюючись тобою. Думав шукати буду ціле життя ... ось і знайшов ... ціле життя!!! Люблю тебе прозоро, безмежно і безкінечно ❤️❤️❤️. Весілля чавунне - голови юні)", - підсумував римою Діма.

"Офіційний день нашої родини 01.07.2015! Нам офіційно 6 років) а разом ми вже цілих 10 років. Кохаю тебе, моя вічність", - написала Ірина

Нагадаємо, обличчя своїх синів Монатік показав лише у квітні цього року в кліпі на честь 35-річчя.