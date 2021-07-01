Монатіки на честь 6-річчя шлюбу показали перший цілунок та ФОТО з весілля
6 років тому співак Дмитро Монатік і його дружина Ірина стали офіційним подружжям.
У день чавунної річниці закохані привітали одне одного в Instagram. Діма показав фото першого поцілунку 13 років тому, а Ірина – фото з РАГСу.
"13 років тому))) Луцьк. Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 25-му дні народження виявився зовсім не жартом!) Через 3 роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок у животі", - написав Монатік.
"Почали вірити один в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві. Сьогодні рівно 6 років тому ми стали сім'єю офіційно. Хоча, мені здається, ми стали нею як раз після цього поцілунку!", - наголосив артист.
"Ти подарувала мені двох найкращих пацанів, якими я пишаюся з кожним днем все більше. З кожним днем все сильніше захоплюючись тобою. Думав шукати буду ціле життя ... ось і знайшов ... ціле життя!!! Люблю тебе прозоро, безмежно і безкінечно ❤️❤️❤️. Весілля чавунне - голови юні)", - підсумував римою Діма.
Нагадаємо, обличчя своїх синів Монатік показав лише у квітні цього року в кліпі на честь 35-річчя.