"Привіт, блонд": солістка Kazka показалася в несподіваному образі. ФОТО

Солістка гурту Kazka Олександра Зарицька здивувала шанувальників перетворенням: 28-річна зірка стала кучерявою білявкою.

Нову себе вона продемонструвала в Instagram, назбиравши купу компліментів.

"Буває так у дівчат👽 зміна образу рятує від усіх проблем і поганого настрою))", - написала Саша.

Олександра раптом стала білявкою фото з instagram kazka

Звісно, швидше за все, це перука, але ж гаааарно...

Нагадаємо, Зарицька пропагує бодіпозитив, а проти хейтерів у неї є потужна зброя - танці в спідньому.