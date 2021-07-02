"Привіт, блонд": солістка Kazka показалася в несподіваному образі. ФОТО

2 липня 2021, 16:30

Солістка гурту Kazka Олександра Зарицька здивувала шанувальників перетворенням: 28-річна зірка стала кучерявою білявкою.

Нову себе вона продемонструвала в Instagram, назбиравши купу компліментів.

"Буває так у дівчат👽 зміна образу рятує від усіх проблем і поганого настрою))", - написала Саша.

 
Олександра раптом стала білявкою
фото з instagram kazka

 
Звісно, швидше за все, це перука, але ж гаааарно...
 

Нагадаємо, Зарицька пропагує бодіпозитив, а проти хейтерів у неї є потужна зброя - танці в спідньому.


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