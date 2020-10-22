Самотня наречена Kazka влаштувала погром на весіллі. ВІДЕО

Солістка Kazka Олександра Зарицька стала нареченою у новому кліпі колективу, на пісню "Мало", от лише нареченого їй до пари не знайшлося.

У "багатих" декораціях весілля артистка посумувала, а потім від душі все потрощила.

Зарицька стала "щасливою" нареченою на несправжньому весіллі

"Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче "для галочки", бо так треба", - пояснюють задум творці кліпу.

Весілля "по-багатому"

"Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки. Гірко💔", - додається на YouTube-каналі Kazka.

Але навіщо то все, якщо поруч немає коханої людини

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Нагадаємо, у тому, що стосується її особистого життя, Саша - дівчина дуже потайна. Але торік співачка розповіла, що в неї завязалися стосунки з іноземцем.

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