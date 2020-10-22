Самотня наречена Kazka влаштувала погром на весіллі. ВІДЕО
Солістка Kazka Олександра Зарицька стала нареченою у новому кліпі колективу, на пісню "Мало", от лише нареченого їй до пари не знайшлося.
У "багатих" декораціях весілля артистка посумувала, а потім від душі все потрощила.
"Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче "для галочки", бо так треба", - пояснюють задум творці кліпу.
"Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки. Гірко💔", - додається на YouTube-каналі Kazka.
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Нагадаємо, у тому, що стосується її особистого життя, Саша - дівчина дуже потайна. Але торік співачка розповіла, що в неї завязалися стосунки з іноземцем.
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