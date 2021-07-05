Моніка Белуччі та її 16-річна донька Дева вдвох знялися для глянцю. ФОТО
Понеділок, 5 липня 2021, 17:30
Акторка Моніка Белуччі та її 16-річна донька Дева Кассель знялися разом для італійського Vogue.
Красуні-брюнетки позували для обкладинки в однакових платтях Dolce & Gabbana.
Нагадаємо, кілька років тому юна Дева кометою ввірвалася в модельний бізнес та відтоді робить великі успіхи. Як відомо, в Моніки та Венсана Касселя є ще одна спільна дочка, Леоні. Дівчинці 11, і зіркові батьки поки що стараються боронити її від уваги широкого загалу.
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