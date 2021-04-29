Дмухайте, бо гаряче: 56-річна Белуччі в спідньому спокусливо позувала з вареними макаронами. ФОТО
Четвер, 29 квітня 2021, 13:19
Італіська кінозірка Моніка Белуччі продовжує милувати око своїх фанів гарячими світлинами для травневого номеру журналу Madame Figaro.
Для однієї з них 56-річна акторка вбралася в ліфчик і шортики Dolce&Gabbana і вдала, ніби саме в такому вигляді вона зазвичай удома варить спагеті.
Нагадаємо, Моніка розлучилася з батьком своїх доньок, актором Венсаном Касселем у 2013-му. Акторка вважає, що самотність дарує жінці відчуття свободи.
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