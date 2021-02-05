Догори ногами і з фруктами на голові: 16-річна донька Белуччі в чуттєвому фотосеті для французького Elle
5 лютого 2021, 16:00
Юна модель Дева Кассель, донька зіркового експодружжя Моніки Белуччі та Венсана Касселя знялася для французького Elle.
Глянець уже вдруге запросив дівчину прикрасити свою обкладинку.
Красивими кадрами Дева поділилася у мережі.
Нагадаємо, Деву Моніка Белуччі народила в 39 років, а її сестру Леоні - в 45. Кінозірка вважає, що не квапитися з материнством - це було дуже правильне рішення.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Мій номер один": Кассель зворушливо привітав доньку від Белуччі з 16-річчям. ФОТО
Моніка Белуччі, Меган Маркл, Біллі Айліш, Go-A та інші в артпроєкті до Дня вишиванки
Приєднуйтесь до дискусії