Догори ногами і з фруктами на голові: 16-річна донька Белуччі в чуттєвому фотосеті для французького Elle

5 лютого 2021, 16:00

Юна модель Дева Кассель, донька зіркового експодружжя Моніки Белуччі та Венсана Касселя знялася для французького Elle.

Глянець уже вдруге запросив дівчину прикрасити свою обкладинку.

 
16-річна Дева Кассель стрімко увірвалася в модельний світ
ФОТО З INSTAGRAM ELLE FRANCE

Красивими кадрами Дева поділилася у мережі.


 
Донька Венсана Касселя та Моніки Белуччі вже вдруге прикрасила обкладинку французького журналу
фото з instagram деви кассель
 
Як більшість дівчаток свого віку, Дева веде Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, Деву Моніка Белуччі народила в 39 років, а її сестру Леоні - в 45. Кінозірка вважає, що не квапитися з материнством - це було дуже правильне рішення.

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