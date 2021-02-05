Догори ногами і з фруктами на голові: 16-річна донька Белуччі в чуттєвому фотосеті для французького Elle

Юна модель Дева Кассель, донька зіркового експодружжя Моніки Белуччі та Венсана Касселя знялася для французького Elle.

Глянець уже вдруге запросив дівчину прикрасити свою обкладинку.

16-річна Дева Кассель стрімко увірвалася в модельний світ ФОТО З INSTAGRAM ELLE FRANCE

Красивими кадрами Дева поділилася у мережі.

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Донька Венсана Касселя та Моніки Белуччі вже вдруге прикрасила обкладинку французького журналу фото з instagram деви кассель

Як більшість дівчаток свого віку, Дева веде Instagram

Нагадаємо, Деву Моніка Белуччі народила в 39 років, а її сестру Леоні - в 45. Кінозірка вважає, що не квапитися з материнством - це було дуже правильне рішення.

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