Мейхер без мейкапу та в подертих скінні побувала в старовинному замку

Співачка Надія Мейхер відвідала Олеський замок, що на Львівщині - місце, де вже давно хотіла побувати.

Своїм захватом 39-річна зірка поділилася в Instagram, а заразом засвітила свій тревел-лук: джинси-скінні з дірками, футболка з кумедним написом та капелюх. У поїздці Настя вирішила перепочити від мейкапу.

Із написом на футболці Наді важко не погодитися

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У подорожі Мейхер відпочиває від гламуру, але трохи туші віям не завадить

Як відомо, Надія - мама трьох дітей. Своїх доньок, Анну та Марію зірка лише торік уперше показала світові, причому зробила це дуже ефектно - в танці.

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