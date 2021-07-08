Мейхер без мейкапу та в подертих скінні побувала в старовинному замку
8 липня 2021, 10:33
Співачка Надія Мейхер відвідала Олеський замок, що на Львівщині - місце, де вже давно хотіла побувати.
Своїм захватом 39-річна зірка поділилася в Instagram, а заразом засвітила свій тревел-лук: джинси-скінні з дірками, футболка з кумедним написом та капелюх. У поїздці Настя вирішила перепочити від мейкапу.
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Як відомо, Надія - мама трьох дітей. Своїх доньок, Анну та Марію зірка лише торік уперше показала світові, причому зробила це дуже ефектно - в танці.
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