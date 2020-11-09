Сімейні "Танці": Мейхер уперше показала доньок, а Дімопулос вивела на паркет сина та пасинка
9 листопада 2020, 14:02
11-й ефір телешоу "Танці з зірками" був сповнений сюрпризами.
Окрім того, що про свої романтичні стосунки заявили Ганна Різатдінова та Сергій Мельник, своїх дочок уперше показала світу Надія Мейхер.
А її колега Санта Дімопулос станцювала з сином та старшим пасинком.
Так, Мейхер досі ніколи не світила своїх дівчаток Анну і Марію. Але чого не зробиш заради перемоги у "Танцях".
Родинне тріо виконало фольк під пісню "Квітка душа", яку наживо виконувала Тоня Матвієнко.
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Дімопулос для контемпа у родинній компанії обрала сина Даніеля та старшого сина свого чоловіка - 19-річного Тімоті Кучеренка, який живе з ними.
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Нагадаємо, кілька ефірів тому Оля Фреймут виводила на паркет "Танців" свою маму і доньку.
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