Сімейні "Танці": Мейхер уперше показала доньок, а Дімопулос вивела на паркет сина та пасинка

11-й ефір телешоу "Танці з зірками" був сповнений сюрпризами.

Окрім того, що про свої романтичні стосунки заявили Ганна Різатдінова та Сергій Мельник, своїх дочок уперше показала світу Надія Мейхер.

А її колега Санта Дімопулос станцювала з сином та старшим пасинком.

Так, Мейхер досі ніколи не світила своїх дівчаток Анну і Марію. Але чого не зробиш заради перемоги у "Танцях".

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Надія зізналася, що саме старша донька Аня стала ініціатором участі у "Танцях"

Родинне тріо виконало фольк під пісню "Квітка душа", яку наживо виконувала Тоня Матвієнко.

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Дімопулос для контемпа у родинній компанії обрала сина Даніеля та старшого сина свого чоловіка - 19-річного Тімоті Кучеренка, який живе з ними.

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Нагадаємо, кілька ефірів тому Оля Фреймут виводила на паркет "Танців" свою маму і доньку.