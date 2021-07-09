"Кожен від тебе щось постійно хоче": Кличко з відомим блогером заспівали про мерські будні. АУДІО
Легендарні перли мера Києва Віталія Кличка - про помічників, які вже лежать у кабінеті, про воду, яку треба підігріти, щоби стала гаряча тощо - поклали на музику.
Очільник столиці разом із блогером Іваном Маруничем (гурт Karta Svitu) записали разом пісню "Одного дня я стану мером".
"Дякуємо за перли та крилаті фрази! Без них не було би пісні", - затегав Кличка Марунич у Facebook, оголошуючи про вихід потенційного хіта.
До композиції увійшло й таке собі соло від Віталія.
"Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись. Музикою краще продовжуй займатись!", - переконує він Івана.
СЛУХАЙТЕ ПІСНЮ:
Нагадаємо, кілька років тому Марунич "оспівав" Камалію, і їй це сподобалося.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Піська": Кличко розвеселив мережу черговою обмовкою. ВІДЕО
Розсмішив брата: як мер Кличко у Давосі намагався "діджиталізейшн" вимовити
powered by lun.ua