"Кожен від тебе щось постійно хоче": Кличко з відомим блогером заспівали про мерські будні. АУДІО

П'ятниця, 9 липня 2021, 14:51

Легендарні перли мера Києва Віталія Кличка - про помічників, які вже лежать у кабінеті, про воду, яку треба підігріти, щоби стала гаряча тощо - поклали на музику.

Очільник столиці разом із блогером Іваном Маруничем (гурт Karta Svitu) записали разом пісню "Одного дня я стану мером".

 
Книжка зі смішними цитатами Кличка вже була, тепер настала черга пісні
фото з instagram кличка

"Дякуємо за перли та крилаті фрази! Без них не було би пісні", - затегав Кличка Марунич у Facebook, оголошуючи про вихід потенційного хіта.

До композиції увійшло й таке собі соло від Віталія.

"Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись. Музикою краще продовжуй займатись!", - переконує він Івана.

СЛУХАЙТЕ ПІСНЮ: 

Нагадаємо, кілька років тому Марунич "оспівав" Камалію, і їй це сподобалося.

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