Парашутист Кличко з землі та з неба привітав журналістів

Мер Києва Віталій Кличко здійснив черговий стрибок із парашутом та запостив ефектне привітання з Днем журналіста в Instagram.

Віталій Кличко стрибнув із парашутом фото з instagram кличка

"Шановні журналісти! І з землі, і з неба вітаю вас із професійним святом!:) Сил вам, бадьорості, цікавих подій і об‘єктивності. А ще - творчих злетів і задоволення від такої важливої справи, яку ви робите для суспільства!", - написав політик, який у липні святкуватиме своє 50-річчя.

Приземлення мера

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Кличко привітав журналістів зі святом

Нагадаємо, до парашутного спорту кілька років тому Віталій залучив і своїх нащадків.

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