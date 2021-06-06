Парашутист Кличко з землі та з неба привітав журналістів
Неділя, 6 червня 2021, 12:32
Мер Києва Віталій Кличко здійснив черговий стрибок із парашутом та запостив ефектне привітання з Днем журналіста в Instagram.
"Шановні журналісти! І з землі, і з неба вітаю вас із професійним святом!:) Сил вам, бадьорості, цікавих подій і об‘єктивності. А ще - творчих злетів і задоволення від такої важливої справи, яку ви робите для суспільства!", - написав політик, який у липні святкуватиме своє 50-річчя.
Нагадаємо, до парашутного спорту кілька років тому Віталій залучив і своїх нащадків.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Мер-перукар: Кличко показав у TikTok, як сам себе підстриг
2 метри: Кличко похвалився молодшим сином, вищим за його дядька
"Іра-Космос": за літаючу на парасолі Верещук узялися фотожабери
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії