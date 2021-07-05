Сімейний заплив: Гордон показався з дружиною-"боцманом" та дітьми від різних шлюбів
5 липня 2021, 14:00
Журналіст Дмитро Гордон на вихідних вирушив у невеличке плавання в сімейному колі. Милими фото поділилася в мережі його дружина Олеся Бацман.
"Екіпаж" складався зі старших сина і доньки Гордона, Ростислава і Єлизавети, і старших доньок від нинішнього шлюбу, Санти та Аліси. Найменшеньку, півторарічну Ліану, на прогулянку, вочевидь, не взяли, або ж мала лишилася за кадром.
"Сімейний заплив", - написала Бацман у Instagram.
Як відомо, від попереднього шлюбу Дмитро має ще двох синів, Дмитра та Лева.
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