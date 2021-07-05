Сімейний заплив: Гордон показався з дружиною-"боцманом" та дітьми від різних шлюбів

Журналіст Дмитро Гордон на вихідних вирушив у невеличке плавання в сімейному колі. Милими фото поділилася в мережі його дружина Олеся Бацман.

"Екіпаж" складався зі старших сина і доньки Гордона, Ростислава і Єлизавети, і старших доньок від нинішнього шлюбу, Санти та Аліси. Найменшеньку, півторарічну Ліану, на прогулянку, вочевидь, не взяли, або ж мала лишилася за кадром.

На цьому фото присутні четверо з семи нащадків Гордона фото з instagram бацман

"Сімейний заплив", - написала Бацман у Instagram.

Реклама:

Із Олесею Бацман у чоловіка є три спільні доні

"Боцман Бацман", - підписала фото Олеся

Як відомо, від попереднього шлюбу Дмитро має ще двох синів, Дмитра та Лева.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Усі в зал: Гордон у патріотичному прикиді показав, який він качок